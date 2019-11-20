УРОК 5. ИНСТРУКЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ СТРАНИЦ В СОЦ СЕТЯХ

Для работы на сайтах «Одноклассники» и «Вконтакте» необходимо создать не менее 10 страниц на каждом сайте, для регистрации которых необходимы различные номера телефонов.

Вам необходимо правильно оформить страницы, чтобы располагать и заинтересовывать людей.

Обязательные требования к оформлению рабочей странички:

1) презентабельное фото. Загрузите минимум от 10 личных фотографий (где Вы с ребенком, семьей, с цветами, красивые фото в деловом костюме или красивом платье);

2) загрузите на страницу интересные картинки, например с цитатами. Таких картинок полно в интернете, введите в поисковик, например: «картинки со смыслом» и вам выдаст много вариантов;

3) имя страницы. Назовите страницу Вашим реальным именем и фамилией (или имя-имя). В названии НЕ пишем: «работа в интернете», «читай статус», так как такие странички часто блокируются администрацией социальных сетей;

4) статус. Через 3 - 4 дня после создания страницы, установите статус, чтобы избежать лишних вопросов, типа «а мы знакомы», читая ваш статус, люди будут готовы к тому, что вы им что-то можете предложить и уже сами решат, принимать вашу дружбу или нет. Примеры статусов: «Предлагаю хороший способ заработать!!! БЕЗ каких-либо вложений или продаж, вся работа ведется ТОЛЬКО через сеть интернет, занимает 2-3 часа в день. Очень выгодно для студентов, мамочек в декрете. Всех кого заинтересовало мое предложение, пишите в комментарии «+» или в личку. Просьба поставить КЛАСС, чтобы и ваши друзья смогли воспользоваться моим предложением. СПАСИБО!)))».

ПОМНИТЕ! Ваша страничка - это первое впечатление, это Ваша визитка. Как в жизни встречают по одежке, так в Интернете встречают по фото и имени.

Дополнительно: Как зарегистрироваться на сайте «Одноклассники» - http://www.youtube.com/watch?v=DXjPwTyveFM

Вспомогательные материалы для работы в одноклассниках.

Сайт «Одноклассники» очень урезали лимиты на приглашения увеличиваем до 10 в день на каждой странице). Спасемся большим количеством страниц! Страницы при регистрации привязываются к телефонным номерам и, чтобы не покупать симки по 150-200 рублей, на сайтах http://sms-reg.com и http://onlinesim.ru/ можно купить виртуальный телефонный номер за 8-12 рублей, для регистрации на сайтах «Одноклассники», «Вконтакте» и т.д. Покупаешь нужное количество номеров (чем больше, тем лучше) и делаешь страницы, после чего начинаем работать. Чтобы не забыть пароли от страниц выпишите их на отдельном листе!!!

Действия:

1) необходимо ежедневно добавлять себе в друзья новых людей, не более 5 человек в первые 10 дней, и не более 10 человек последующие 10 дней. Далее по нарастающей до 5000 человек – максимальный лимит на сайтах «Одноклассники» и «В контакте». Лучше добавляться в друзья к друзьям друзей; «Вконтакте» добавлять можно по 50 человек в друзья в день.

2) вас либо добавляют в друзья, либо не добавляют, либо все же задают какой-то вопрос ( на вопрос: Мы знакомы? Отвечаем «Нет. Я работаю в сети интернет. Сейчас ищу партнёров для развития нового онлайн-проекта»). Дальше, после того как Вы добавили друзей на все свои страницы, отправляете приглашение с текстом «Здравствуйте. Хочу сделать Вам предложение о сотрудничестве. Я сейчас ищу партнёров для развития нового онлайн-проекта. Нужны активные люди, которым я готова помогать развивать их бизнес в сети интернет, делиться опытом. Если Вам интересен такой комфортный способ иметь доходы, предлагаю подружиться и ознакомиться с информацией. Поверьте, Вы очень много нового узнаете о партнёрстве с этим брендом мирового масштаба». С текстом можно экспериментировать. Если кандидату интересно предложение, тогда уже высылаетеему ссылку на командный наш сайт www.ori-office.ru или ссылку на свой сайт или блог.

(при рассылке нескольким кандидатам в тексте данного сообщения необходимо менять либо одну букву на английскую, либо делать умышленную ошибку в одном любом слове, чтоб не блокировали страницы за идентичные рассылки, для чего форматы первоначальных текстов должны быть на рабочем столе компьютера в отдельном файле).

3) устанавливаете захватывающее фото (берёте из интернета какое-либо прикольное фото и под ним пишите текст-приглашение:

«Набираю партнёров для работы в интернете. Занятость 3-4 часа в день. Доступно каждому. А главное всё честно и легально. Узнайте больше – поставьте + в комментарии». Теперь вы отмечаете на фото своих друзей. После того как + появятся, пишите ответ заинтересовавшимся людям в личное сообщение: «Вам интересен заработок в интернет!?Я сейчас развиваю интернет-проект «Турборост». Заработок основан НЕ на продажах. Быстрый карьерный рост. Вся работа ведется только в сети интернет. Для получения полной информации по проекту и принятия решения об участии, напишите электронную почту, я вышлю туда информацию.

5) когда человек проявляет интерес и просит дать ему информацию, высылать можете ему ссылку на страницу http://www.ori-office.ru/obuchenie/urok-5-sut-biznesa-orifleym-v-dvukh-slovakh/ " суть бизнеса Орифлэйм в 2-х словах" .

6) создавайте группы по интересам, наполняйте их информацией. Обязательно добавьтесь в нашу командную группу «КарьераОнлайн@Турборост». И приглашайте людей в группы. Выставляйте тему группы в ваш статус.

Обновляйте статус на своей страничке как можно чаще, каждый день, чтоб привлекать внимание к себе и своей деятельности. Многие люди сразу не примут решение, но чем чаще они будут обращать внимание на вас и ваши перемены, могут своё решение изменить, и заинтересоваться вашим предложением.

Делайте все дозировано, не пишите более 5 сообщений на одной странице в одноклассниках, вконтакте можно больше, отмечайте по несколько человек на одной фотографии. Пользуйтесь большим количеством страничек и разгоняйте их. Потом будет проще. Не активничайте сразу же на новых страницах, сделайте их активными, добавьте информацию о себе, пригласите друзей.

Суть проекта заключается в том, что компания платит Вам за товарооборот продукции, которая будет куплена конечным потребителем, как лично Вами, так и теми лицами, которые находятся в вашей группе. При регистрации людей на нашем командном сайте в регистрационной форме указывается кем конкретно приглашен человек для регистрации и при регистрации данного человека он попадает в группу пригласившего, то есть в вашу группу. Сведения и все отчеты о вашей группе, о товарообороте, о ваших доходах вы в любой момент можете отследить в Вашем личном кабинете, номер и пароль которого Вам выслан компанией после регистрации.

Очень важно настроиться на ежедневную систематическую активность в течение первых 3-х месяцев. Результат вашей активности будет увеличиваться в геометрической прогрессии!!!

На фоне глубокого экономического кризиса, в котором находится наша страна в сегодняшней ситуации, мы предлагаем высококачественную продукцию по доступной цене, минуя наценки торговых посредников, а главное возможность нашим партнёрам в Вашем лице достойного заработка.

Успехов!